Bloomberg: в Ливии произошел взрыв на танкере, который дважды заходил в порты РФ

30 июня 2025, 19:43

Фото: iStock/Dikuch

У побережья Ливии произошел взрыв на танкере Vilamoura, который ранее загружал казахстанскую нефтью в российских портах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оператора TMS Tankers.





Взрыв привел к подтоплению машинного отсека. Данные о разливе нефти и пострадавших среди экипажа не приводятся. Причины инцидента на данный момент также неизвестны. Судно направлено в Грецию для оценки повреждений.





«С апреля Vilamoura дважды заходила на российские нефтяные терминалы, чтобы забрать казахскую нефть, а не российские баррели», — говорится в сообщении.