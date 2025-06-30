Bloomberg: в Ливии произошел взрыв на танкере, который дважды заходил в порты РФ
У побережья Ливии произошел взрыв на танкере Vilamoura, который ранее загружал казахстанскую нефтью в российских портах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оператора TMS Tankers.
Взрыв привел к подтоплению машинного отсека. Данные о разливе нефти и пострадавших среди экипажа не приводятся. Причины инцидента на данный момент также неизвестны. Судно направлено в Грецию для оценки повреждений.
«С апреля Vilamoura дважды заходила на российские нефтяные терминалы, чтобы забрать казахскую нефть, а не российские баррели», — говорится в сообщении.По данным агентства, за последние месяцы несколько танкеров, заходивших в российские порты, пострадали от подобных взрывов. В связи с этим судовладельцы усиливают меры безопасности: с помощью водолазов и подводных дронов осматривают корпуса кораблей для выявления возможных мин.