В Пскове дачница-пенсионерка погибла под упавшим деревом
В этот понедельник, 30 июня, на садовом участке по улице Луговой в Пскове при падении дерева погибла 66-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Пенсионерка скончалась до приезда машины скорой помощи. По факту гибели дачницы назначена судебно-медицинская экспертиза.
Губернатор Михаил Ведерников в своем телеграм-канале писал, что в Псковской области второй день не утихает ураганный ветер, который усложняет жизнедеятельность региона.
В связи с ухудшением погоды были зафиксированы масштабные отключения электроэнергии. Без света оставались порядка 20 тысяч потребителей. К аварийно-восстановительным работам подключились 144 бригады общей численностью более 300 человек.
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