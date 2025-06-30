В Саратовской области два маленьких брата наелись ягод тутовника и скончались
В Саратовской области два маленьких брата скончались после того, как наелись ягод тутовника на улице, сообщил Телеграм-канал SHOT.
8-летняя сестра мальчиков попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Папа отметил, что его малыши отравились плодами шелковицы
Отмечалось, что трое детей из многодетной семьи (3, 7 и 8 лет) пошли гулять одни 24 июня. Несовершеннолетние бродили по поселку Ровное и по ближайшему лесу. По пути дети собрали яркие и сладкие ягоды, а потом съели их. Мать детей тогда находилась в роддоме — на свет появлялся ее шестой ребенок.
Когда вечером состояние малышей ухудшилось, отец дал им обезболивающее. Однако несовершеннолетним не стало лучше. Самый маленький, трехлетний мальчик потерял сознание. Уже в больнице детям диагностировали сильное отравление. Оба брата позже умерли. Девочка в настоящее время пребывает в критическом состоянии.
Известно, что возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.
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