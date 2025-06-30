Военный грузовик столкнулся с легковушкой в Подмосковье, есть погибшие

30 июня 2025, 18:36

Два человека погибли при столкновении военного грузовика с иномаркой под Москвой

Фото: iStock/Anton Novikov

Военный грузовик столкнулся с легковым автомобилем в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.