Военный грузовик столкнулся с легковушкой в Подмосковье, есть погибшие
Военный грузовик столкнулся с легковым автомобилем в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что авария произошла в Наро-Фоминском округе. КАМАЗ и Volkswagen совершили практически лобовое столкновение. По предварительно версии, водитель иномарки выехал на дорогу, не заметив приближающийся грузовик.
В результате произошедшего водитель и пассажир легковушки погибли, водитель военного грузовика не пострадал.
Ранее в этот день сообщалось, что на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве столкнулись два автомобиля. В результате аварии образовалась пробка протяженностью 4,5 километра. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Радио 1».
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