В Калифорнии дотла сгорел дом Хантера Байдена из-за разрушительных пожаров

Вечер, который должен был стать обычным для сотрудников скорой медицинской помощи, обернулся для них настоящим шоком. В одном из жилых домов на улице Исаева произошел инцидент, в котором пострадали две медсестры – 36 и 26 лет. Об этом пишет РИА Новостии со ссылкой на пресс-службу СУСК России по Саратовской области.