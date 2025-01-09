В Калифорнии дотла сгорел дом Хантера Байдена из-за разрушительных пожаров

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Арендованный дом сына президента США Джо Байдена, Хантера Байдена, в Малибу полностью выгорел из-за разрушительных пожаров, охвативших штат Калифорния. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Отмечается, что дом, который арендовал сын главы государства, разрушен до основания в результате пожара. Он располагался в престижном районе Пасифик-Палисейдс, имел три спальни и окна с видом на Тихий океан.
Ранее телеканал CNN сообщал, что в результате разрушительных пожаров сгорел бывший дом актёра Леонардо Ди Каприо, который он продал в 2021 году, а также дома известных голливудских актёров Энтони Хопкинса, Анны Фэрис, Адама Броди. Также из-за опасных условий свой дом в этом районе был вынужден покинуть актёр Бен Аффлек.
В округе Лос-Анджелес объявлена обязательная эвакуация, которая коснулась десятков тысяч жителей. Глава окружной пожарной службы признал, что имеющихся ресурсов хватает только на борьбу с одним-двумя крупными очагами пожаров. Однако из-за сильного ветра огонь стремительно распространяется.
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Ранее телеканал CNN сообщал, что в результате разрушительных пожаров сгорел бывший дом актёра Леонардо Ди Каприо, который он продал в 2021 году, а также дома известных голливудских актёров Энтони Хопкинса, Анны Фэрис, Адама Броди. Также из-за опасных условий свой дом в этом районе был вынужден покинуть актёр Бен Аффлек.
В округе Лос-Анджелес объявлена обязательная эвакуация, которая коснулась десятков тысяч жителей. Глава окружной пожарной службы признал, что имеющихся ресурсов хватает только на борьбу с одним-двумя крупными очагами пожаров. Однако из-за сильного ветра огонь стремительно распространяется.
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Анастасия Чинкова