Достижения.рф

Блуждающий аллигатор на трассе спровоцировал ДТП, в котором погибла дочка шерифа

В США дочь шерифа погибла в ДТП с аллигатором за несколько часов до присяги в полиции
Фото: iStock/EEI_Tony

Во Флориде блуждающий аллигатор на трассе спровоцировал смертельную аварию, жертвой которой стала 20-летняя дочь местного шерифа Кэсси Тейлор. Об этом сообщает новостной сайт WFLA.



Ночное ДТП произошло в Титусвилле незадолго до полуночи в воскресенье. Тейлор на пикапе Toyota Tacoma пыталась уйти от столкновения с Mercedes, который только что врезался в аллигатора. Девушка потеряла управление, её выбросило из машины, а затем, когда она лежала на дороге, пострадавшую сбил неизвестный водитель. Он скрылся с места происшествия, поиски продолжаются.

Прибывшие парамедики констатировали смерть девушки. ​Водитель Mercedes не пострадал, но аллигатор, которого он переехал, погиб.

Кэсси была дочерью заместителя шерифа округа Индиан-Ривер Скотта Берка и совсем недавно устроилась на работу в правоохранительные органы. Официальная церемония присяги должна была состояться в понедельник, через несколько часов после аварии.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0