Блуждающий аллигатор на трассе спровоцировал ДТП, в котором погибла дочка шерифа

03 сентября 2026, 07:19

В США дочь шерифа погибла в ДТП с аллигатором за несколько часов до присяги в полиции

Фото: iStock/EEI_Tony

Во Флориде блуждающий аллигатор на трассе спровоцировал смертельную аварию, жертвой которой стала 20-летняя дочь местного шерифа Кэсси Тейлор. Об этом сообщает новостной сайт WFLA.