Блуждающий аллигатор на трассе спровоцировал ДТП, в котором погибла дочка шерифа
Во Флориде блуждающий аллигатор на трассе спровоцировал смертельную аварию, жертвой которой стала 20-летняя дочь местного шерифа Кэсси Тейлор. Об этом сообщает новостной сайт WFLA.
Ночное ДТП произошло в Титусвилле незадолго до полуночи в воскресенье. Тейлор на пикапе Toyota Tacoma пыталась уйти от столкновения с Mercedes, который только что врезался в аллигатора. Девушка потеряла управление, её выбросило из машины, а затем, когда она лежала на дороге, пострадавшую сбил неизвестный водитель. Он скрылся с места происшествия, поиски продолжаются.
Прибывшие парамедики констатировали смерть девушки. Водитель Mercedes не пострадал, но аллигатор, которого он переехал, погиб.
Кэсси была дочерью заместителя шерифа округа Индиан-Ривер Скотта Берка и совсем недавно устроилась на работу в правоохранительные органы. Официальная церемония присяги должна была состояться в понедельник, через несколько часов после аварии.
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