Волонтёры обнаружили обглоданные тела двух женщин, пропавших в Красноярском крае

03 сентября 2026, 06:42

SHOT: Медведь задрал двух пропавших ранее женщин в Красноярском крае

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

В Красноярском крае нашли тела двух женщин – на них заметили следы нападения медведя. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.