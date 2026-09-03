Волонтёры обнаружили обглоданные тела двух женщин, пропавших в Красноярском крае
В Красноярском крае нашли тела двух женщин – на них заметили следы нападения медведя. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, 31 августа 73-летняя и 67-летняя жительницы Енисейского округа ушли в лес за грибами. Однако женщины не вернулись. Родственники забили тревогу и обратились в полицию. Спасатели и волонтёры прочесали более 200 тысяч квадратных метров лесного массива, операция длилась несколько дней.
В итоге обглоданные тела обнаружили в нескольких километрах от посёлка Подтёсово. По предварительной информации, пропавшие женщины наткнулись на большого хищника, который задрал своих жертв. В настоящий момент на месте работают следователи. В правоохранительных органах призывают жителей воздержаться от походов в лес в этом районе из-за опасности — сейчас у медведей фиксируется высокая активность.
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