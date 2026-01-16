BMW Х6 бывшего вице-президента «Росгосстраха» сгорела на Моховой в центре Москвы
На Моховой улице в Москве произошел инцидент с автомобилем BMW Х6, принадлежавшим Игорю Мировскому, бывшему вице-президенту «Росгосстраха». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Машина загорелась во время движения. Пламя вырвалось из-под капота, быстро распространившись и окутало транспортное средство черным дымом.
59-летний топ-менеджер находился за рулем, но с ним все в порядке. По предварительным данным, замыкание проводки могло стать причиной пожара. Водитель успел покинуть автомобиль до того, как огонь полностью охватил его.
Инцидент привлек внимание прохожих и вызвал панику на улице. Пожарные прибыли на место происшествия, чтобы потушить пламя и обеспечить безопасность окружающих.
