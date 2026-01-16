Мошенники под видом возлюбленного обманули москвичку на восемь миллиона рублей

16 января 2026, 12:40

Фото: iStock/artoleshko

Москвичка стала жертвой мошенников, которые под видом романтических отношений выманили у неё около восемь миллионов рублей, используя схему с фиктивной криптовалютой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».