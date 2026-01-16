Мошенники под видом возлюбленного обманули москвичку на восемь миллиона рублей
Москвичка стала жертвой мошенников, которые под видом романтических отношений выманили у неё около восемь миллионов рублей, используя схему с фиктивной криптовалютой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По словам пострадавшей, осенью прошлого года с ней познакомился мужчина, представившийся 31-летним Романом Медведевым. Общение быстро переросло в виртуальные романтические отношения: мужчина уверял в серьёзных намерениях, присылал поддельные документы и рассказывал о планах переехать в Москву. Свой постоянный отказ от личной встречи он объяснял различными обстоятельствами.
Спустя месяц знакомства собеседник сообщил, что зарабатывает на операциях с криптовалютой и смарт-контрактах. Он представил женщине своего «брата», якобы владельца криптофермы и IT-компании. Вместе они убедили её инвестировать средства в специально созданную криптовалюту, пообещав высокий доход и заявив, что деньги необходимы для открытия автосалона в Москве.
В течение полутора месяцев женщина перевела мошенникам около 8 миллионов рублей. После этого злоумышленники начали оказывать психологическое давление, требуя дополнительные суммы, а затем сообщили о «заморозке» контракта и попытались склонить её к новым переводам. Потерпевшая предполагает, что жертвами аналогичной схемы могли стать десятки людей.
