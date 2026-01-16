В Москве мужчину арестовали за танцы в вагоне метро в ластах
Московский мужчина получил четыре суток административного ареста за танцы в вагоне метро в ластах. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД.
Инцидент произошёл на Серпуховско-Тимирязевской линии, где 33-летний москвич в экипировке для плавания танцевал под громкую музыку на платформах и в вагоне движущегося поезда. Личность нарушителя установили с помощью камер наблюдения, после чего его задержали на Новгородской улице. В МВД отметили, что подобное поведение грубо нарушает правила пользования метрополитеном и требования транспортной безопасности.
Мужчина пытался объяснить действия съёмкой ролика для соцсетей, однако это не смягчило его ответственность. Против него составили административные протоколы, по итогам которых суд назначил арест на четыре суток.
Читайте также: