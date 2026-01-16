В Татарстане 23-летней девушке переехали руку коньком в ледовом дворце

16 января 2026, 13:05

Фото: iStock/Pilin_Petunyia

В Татарстане произошел неприятный случай в ледовом дворце. 23-летняя Эмилия оказалась под ударом конька, когда 17-летний подросток случайно сбил ее на льду. После столкновения он наехал на ее руку.