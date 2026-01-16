В Татарстане 23-летней девушке переехали руку коньком в ледовом дворце
В Татарстане произошел неприятный случай в ледовом дворце. 23-летняя Эмилия оказалась под ударом конька, когда 17-летний подросток случайно сбил ее на льду. После столкновения он наехал на ее руку.
По информации Telegram-канала «Плохие новости 18+», пострадавшая получила серьезные травмы. Четыре пальца повреждены, три из них с переломами и травмами сухожилий. Сейчас Эмилия восстанавливается дома, но у нее развилась фобия, связанная с катанием на льду.
Ранее стало известно, что в Калуге пенсионеров из дома-интерната кормили колбасой с антипаразитарным препаратом, который предназначен для животных.
Читайте также: