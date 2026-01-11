BMW проиграла россиянину из Подмосковья 400 млн рублей в суде
Жителю Подмосковья удалось взыскать с автоконцерна BMW свыше 400 млн рублей из‑за неисправного вентилятора в автомобиле. Об этом сообщает Mash.
По информации издания, предприниматель владеет BMW X7 и обратился в суд из‑за неполадок с обдувом передних сидений. Первоначально суд постановил начислять неустойку до момента замены детали, однако компания оспорила это решение, и его отменили.
После этого владелец машины продолжил судебные разбирательства и дошел до Верховного суда, который в итоге поддержал его позицию и обязал выплатить компенсацию.
Отмечается, что автомобиль купили в 2021 году за 11 млн рублей. По словам истца, часть полученных средств он намеревается направить на благотворительные цели, в том числе на закупку дронов для военных.
