BMW проиграла россиянину из Подмосковья 400 млн рублей в суде

11 января 2026, 21:34

Mash: Россиянин выиграл 400 млн рублей у BMW через суд из-за вентилятора

Фото: istockphoto/Sitthipong Pengjan

Жителю Подмосковья удалось взыскать с автоконцерна BMW свыше 400 млн рублей из‑за неисправного вентилятора в автомобиле. Об этом сообщает Mash.