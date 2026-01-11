Достижения.рф

BMW проиграла россиянину из Подмосковья 400 млн рублей в суде

Mash: Россиянин выиграл 400 млн рублей у BMW через суд из-за вентилятора
Фото: istockphoto/Sitthipong Pengjan

Жителю Подмосковья удалось взыскать с автоконцерна BMW свыше 400 млн рублей из‑за неисправного вентилятора в автомобиле. Об этом сообщает Mash.



По информации издания, предприниматель владеет BMW X7 и обратился в суд из‑за неполадок с обдувом передних сидений. Первоначально суд постановил начислять неустойку до момента замены детали, однако компания оспорила это решение, и его отменили.

После этого владелец машины продолжил судебные разбирательства и дошел до Верховного суда, который в итоге поддержал его позицию и обязал выплатить компенсацию.

Отмечается, что автомобиль купили в 2021 году за 11 млн рублей. По словам истца, часть полученных средств он намеревается направить на благотворительные цели, в том числе на закупку дронов для военных.

Никита Кротов

