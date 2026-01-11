Бриллиант оштрафованного за взятки главы ТБСС Хирьякова суд передал следователям
Московский суд оставил без изменений решение об аресте бриллианта весом более десяти карат стоимостью свыше 112 млн рублей, изъятого у председателя совета директоров «Таможенного брокера спецсвязи» (ТБСС) Сергея Хирьякова.
Как сообщает ТАСС, драгоценный камень изъяли при расследовании дела о подкупе сотрудника Федеральной таможенной службы (ФТС). Из материалов следует, что бриллиант планируют передать следователям по другому уголовному делу.
Кроме того, суд первой инстанции распорядился не снимать арест с одного из банковских счетов Хирьякова, на котором находится более 195,5 млн рублей. Ограничение будет действовать до исполнения приговора в части уплаты штрафа.
Ранее суд в Москве назначил Хирьякову штраф 163,2 млн рублей по делу о даче взятки должностному лицу ФТС.
Читайте также: