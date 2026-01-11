С главы преступной «банды амазонок» и ее дочери взыскивают почти пять миллионов рублей

11 января 2026, 03:31

С Инессы Тарвердиевой и ее дочери из «банды амазонок» взыскивают пять миллионов рублей

Фото: iStock/blinow61

С главаря «банды амазонок» Инессы Тарвердиевой и её дочери Виктории принудительно взыскивают почти пять миллионов рублей в счёт возмещения ущерба от совершённых преступлений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.





Организованная вооруженная группа, созданная Тарвердиевой вместе с её гражданским мужем Романом Подкопаевым, действовала на юге России в период с 2007 по 2013 год. В преступлениях также участвовали дочь Виктория и супруги Синельники.



Банда совершала грабежи и убийства в Ростовской области, Ставропольском крае и Калмыкии. Из-за действий группировки погибло 10 человек. Потерпевшими по делу были признаны 98 людей.



