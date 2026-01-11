С главы преступной «банды амазонок» и ее дочери взыскивают почти пять миллионов рублей
С Инессы Тарвердиевой и ее дочери из «банды амазонок» взыскивают пять миллионов рублей
С главаря «банды амазонок» Инессы Тарвердиевой и её дочери Виктории принудительно взыскивают почти пять миллионов рублей в счёт возмещения ущерба от совершённых преступлений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.
Организованная вооруженная группа, созданная Тарвердиевой вместе с её гражданским мужем Романом Подкопаевым, действовала на юге России в период с 2007 по 2013 год. В преступлениях также участвовали дочь Виктория и супруги Синельники.
Банда совершала грабежи и убийства в Ростовской области, Ставропольском крае и Калмыкии. Из-за действий группировки погибло 10 человек. Потерпевшими по делу были признаны 98 людей.
Отмечается, что в 2013 году Подкопаев умер в перестрелке с полицией. В ней также скончался один правоохранитель. Всех преступников приговорили к более чем 20 годам заключения, а Сергею Синельнику назначили пожизненное лишение свободы.
В отношении Инессы Тарвердиевой в 2018 и 2024 годах завели 17 исполнительных производств, связанных с деятельностью ее банды. Всего с преступницы взыскивается более четырех миллионов рублей, из которых почти 100 тысяч рублей – исполнительский сбор.
При этом на Викторию завели пять исполнительных производств, с ее тоже требуют значительное количество денег (более 953 тысяч рублей).
Таким образом, общая сумма, подлежащая выплате обеими женщинами, превышает 4,9 миллиона рублей.