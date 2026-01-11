Названо число россиян, пострадавших при крушении катера на Пхукете

11 января 2026, 17:53

Генконсул: 23 россиянина попали в больницы после крушения катера на Пхукете

Фото: iStock/jakkapan21

Стало известно число россиян, пострадавших при столкновении прогулочного катера с рыболовным траулером на Пхукете. Генконсул в островной провинции Егор Иванов поделился деталями с ТАСС.





По предварительным данным, на борту катера находились 33 россиянина. Вскоре 23 из них с травмами разной степени тяжести доставили в местные больницы. Также среди пассажиров были граждане Казахстана, Киргизии и других стран.

«Сотрудники генерального консульства во взаимодействии с медиками, таиландскими правоохранительными органами и местными органами власти оказывают необходимое содействие», — отметил собеседник агентства.