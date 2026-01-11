Названо число россиян, пострадавших при крушении катера на Пхукете
Генконсул: 23 россиянина попали в больницы после крушения катера на Пхукете
Стало известно число россиян, пострадавших при столкновении прогулочного катера с рыболовным траулером на Пхукете. Генконсул в островной провинции Егор Иванов поделился деталями с ТАСС.
По предварительным данным, на борту катера находились 33 россиянина. Вскоре 23 из них с травмами разной степени тяжести доставили в местные больницы. Также среди пассажиров были граждане Казахстана, Киргизии и других стран.
«Сотрудники генерального консульства во взаимодействии с медиками, таиландскими правоохранительными органами и местными органами власти оказывают необходимое содействие», — отметил собеседник агентства.Напомним, авария произошла сегодня утром, 11 января. От удара носовая часть катера получила серьезные повреждения, судно перевернулось и пошло ко дну. При крушении погибла 18-летняя россиянка Елизавета Старых.