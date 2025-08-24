BMW с номером «666» столкнулся с микроавтобусом в центре Москвы, пострадали шесть человек

24 августа 2025, 20:36

В центре Москвы столкнулись BMW и микроавтобус, пострадали шесть человек

Фото: iStock/Motortion

В центре Москвы произошло серьёзное ДТП с участием автомобиля BMW с госномером «666» и микроавтобуса Mercedes. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.