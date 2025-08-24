BMW с номером «666» столкнулся с микроавтобусом в центре Москвы, пострадали шесть человек
В центре Москвы произошло серьёзное ДТП с участием автомобиля BMW с госномером «666» и микроавтобуса Mercedes. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Авария произошла на Фрунзенской набережной около 15 минут назад. По предварительным данным, пострадали шесть человек, среди которых трое детей. В микроавтобусе находились дети, две женщины и водитель. В результате мощного удара транспортное средство перевернулось.
У одной из женщин диагностированы переломы рёбер, у ребёнка – порезы. Остальных пассажиров осматривают врачи, на месте работают экстренные службы.
Причины аварии устанавливаются. Очевидцы в соцсетях сообщают, что BMW двигался на высокой скорости, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Читайте также: