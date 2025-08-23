В Ленобласти школьник и взрослый погибли в горящем автомобиле после ДТП

23 августа 2025, 19:37

Под Киришами подросток и взрослый сгорели заживо в иномарке

Фото: Istock/Baburkina

В Ленинградской области в результате лобового столкновения иномарок погибли два человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.