В Ленобласти школьник и взрослый погибли в горящем автомобиле после ДТП

Под Киришами подросток и взрослый сгорели заживо в иномарке
Фото: Istock/Baburkina

В Ленинградской области в результате лобового столкновения иномарок погибли два человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Трагическое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 23 августа на автодороге Кириши — Будогощь. В результате лобового столкновения двух автомобилей погибли два человека, один из которых — несовершеннолетний подросток.

Участниками ДТП стали автомобили Ssang Yong и Renault. По неустановленным причинам они столкнулись лоб в лоб. От сильного удара легковой автомобиль Renault загорелся. Спасти находившихся в салоне людей не удалось. Сообщается, что в машине находились взрослый мужчина и подросток. Оба они погибли на месте от полученных травм.

На месте работают экстренные службы, движение на участке перекрыто. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ольга Щелокова

