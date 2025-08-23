В Ленобласти школьник и взрослый погибли в горящем автомобиле после ДТП
В Ленинградской области в результате лобового столкновения иномарок погибли два человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Трагическое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 23 августа на автодороге Кириши — Будогощь. В результате лобового столкновения двух автомобилей погибли два человека, один из которых — несовершеннолетний подросток.
Участниками ДТП стали автомобили Ssang Yong и Renault. По неустановленным причинам они столкнулись лоб в лоб. От сильного удара легковой автомобиль Renault загорелся. Спасти находившихся в салоне людей не удалось. Сообщается, что в машине находились взрослый мужчина и подросток. Оба они погибли на месте от полученных травм.
На месте работают экстренные службы, движение на участке перекрыто. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
