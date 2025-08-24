Момент взрыва газовоза после ДТП под Нижним Новгородом попал на видео
Момент ДТП, во время которого взорвалась цистерна со сниженной углекислотой в Нижнегородской области, попал на видео. Его опубликовал телеграм-канал «Нижний Новгород с огоньком».
Как видно на кадрах, газовоз на полном ходу влетел в автовоз, который находился на правой полосе. Затем последовал взрыв, и детали от машин разлетелись по всей проезжей части.
Напомним, авария произошла 23 августа около 12:00 мск на 427-м километре трассы М-12 в Арзамасском районе. Водитель газовоза погиб на месте. Мужчина и ребенок из проезжавшего мимо автомобиля пострадали, им оказали медпомощь. Точные причины и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.
