Несовершеннолетний таксист-лихач хотел похвастаться перед друзьями и устроил ДТП в Мытищах
Несовершеннолетний таксист-лихач устроил ДТП в Мытищах, пытаясь похвастаться перед друзьями. Об этом сообщает ИА Regnum.
22 августа в Мытищах на улице Борисовка подросток взял ключи от такси и решил продемонстрировать мастерство вождения перед друзьями прямо во дворе. Не справившись с управлением, юный «Шумахер» сначала повредил бампер о бордюр, а затем врезался в припаркованный Volkswagen.
От происшествия были в шоке не только его приятели, но и дети, игравшие неподалёку на футбольной площадке. После аварии подросток попытался скрыться с места ДТП, однако был задержан хозяином повреждённого автомобиля.
К счастью, обошлось без травм, однако юного гонщика ждёт серьёзный разговор и, вероятно, последствия за свои действия.
Отметим, что это не первый инцидент с участием этого подростка: в конце июня он уже устраивал панику, выстрелив из ракетницы у подъезда своего дома.
Читайте также: