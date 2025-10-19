BMW вылетела с трассы после столкновения с грузовиком в Марий Эл
На автомобильной трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск в Республике Марий Эл столкнулись BMW и грузовик, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
Согласно полученной информации, пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте до приезда медиков. Водитель транспортного средства и еще один пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы для оказания медицинской помощи.
В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
