Достижения.рф

BMW вылетела с трассы после столкновения с грузовиком в Марий Эл

Один человек погиб при столкновении грузовика с BMW в Марий Эл
Фото: istockphoto / JTeivans

На автомобильной трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск в Республике Марий Эл столкнулись BMW и грузовик, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.



Согласно полученной информации, пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте до приезда медиков. Водитель транспортного средства и еще один пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Ранее серьезная авария с пассажирским автобусом в Бразилии унесла жизни 17 человек.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0