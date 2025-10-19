BMW вылетела с трассы после столкновения с грузовиком в Марий Эл

19 октября 2025, 01:44

Один человек погиб при столкновении грузовика с BMW в Марий Эл

Фото: istockphoto / JTeivans

На автомобильной трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск в Республике Марий Эл столкнулись BMW и грузовик, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.