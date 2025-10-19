Достижения.рф

Опубликованы кадры с места смертельного пожара в Ленобласти

Один человек погиб при пожаре в Сланцах
Фото: istockphoto / Kara Capaldo

Жертвой возгорания в городе Сланцы Ленинградской области стал один человек. Пожар вспыхнул в многоквартирном доме на улице Ленина, передает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».



Информация о возгорании по адресу улица Ленина, 19В поступила экстренным службам в ночное время. Как сообщил источник издания, в результате инцидента один человек погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы бригадой скорой медицинской помощи.
На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники пожарной службы. Специалисты проводят необходимые мероприятия по ликвидации последствий возгорания.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Ведется расследование причин возникновения пожара.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0