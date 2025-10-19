Опубликованы кадры с места смертельного пожара в Ленобласти
Жертвой возгорания в городе Сланцы Ленинградской области стал один человек. Пожар вспыхнул в многоквартирном доме на улице Ленина, передает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Информация о возгорании по адресу улица Ленина, 19В поступила экстренным службам в ночное время. Как сообщил источник издания, в результате инцидента один человек погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы бригадой скорой медицинской помощи.
На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники пожарной службы. Специалисты проводят необходимые мероприятия по ликвидации последствий возгорания.
Обстоятельства инцидента устанавливаются. Ведется расследование причин возникновения пожара.
