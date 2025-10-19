Опубликованы кадры с места смертельного пожара в Ленобласти

19 октября 2025, 01:05

Один человек погиб при пожаре в Сланцах

Фото: istockphoto / Kara Capaldo

Жертвой возгорания в городе Сланцы Ленинградской области стал один человек. Пожар вспыхнул в многоквартирном доме на улице Ленина, передает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».