Прогулка обернулась переломом: в Иркутске мужчина провалился в люк

18 октября 2025, 22:21

В Иркутске мужчина упал в колодец и оказался в больнице с переломом

Фото: Istock / jacus

В Иркутске мужчина получил тяжелые травмы после того, как провалился в колодец. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».