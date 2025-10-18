Прогулка обернулась переломом: в Иркутске мужчина провалился в люк
В Иркутске мужчина упал в колодец и оказался в больнице с переломом
В Иркутске мужчина получил тяжелые травмы после того, как провалился в колодец. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
Инцидент произошёл, когда он шел по улице вместе с друзьями — наступил на крышку люка, которая не выдержала, и рухнул вниз.
Пострадавший получил серьезный перелом и не смог самостоятельно передвигаться. Медики госпитализировали его в больницу.
По словам местных жителей, опасный люк так и не был отремонтирован даже спустя сутки после происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело и выясняет, кто отвечал за обслуживание участка.
