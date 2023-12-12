Стали известны подробности обстрела норвежского судна в Красном море

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На коммерческом норвежском судне Strinda вспыхнул пожар после попадания ракеты в Красном море. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на частные разведывательные компании.
По данным издания, танкер перевозил химикаты и нефть. Отмечается, что судно шло в Суэцкий канал.
Попадание ракеты, которую запустили с территории подконтрольной хуситами в Йемене, привело к возгоранию. По информации источников, по судну нанесли удар крылатой ракетой наземного базирования.
До этого йеменские хуситы захватили израильское грузовое судно в Красном море и отбуксировали его к побережью Йемена. В ЦАХАЛ назвали захват «инцидентом глобального масштаба».
Ранее сообщалось, что у побережья Йемена на борту британского корабля вспыхнул пожар. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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