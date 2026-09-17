Смертельное ДТП с лосем произошло в российском регионе
Смертельное ДТП с лосем унесло жизни трех человек в Орловской области
В Троснянском районе Орловской области произошло смертельное ДТП с участием дикого животного. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительным данным ведомства, трагедия разыгралась вечером на девятом километре автодороги «Тросна — Калиновка» (в направлении Железногорска). Легковой автомобиль наехал на лося, после чего съехал в кювет.
В результате аварии погибли три человека: водитель и две пассажирки. Полученные ими травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Ранее водителям напомнили, что столкновение с лосем приравнивается к ДТП. Подробности — в нашем материале.
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