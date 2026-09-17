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Лидера ОПГ «Филатовские» задержали в Ульяновске

Главаря «Филатовской» ОПГ Сергея Филатова задержали в Ульяновске
Фото: istockphoto/Yingko

В Ульяновске задержали лидера преступной группировки «Филатовские» Сергея Филатова. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет ТАСС.



По данным собеседника агентства, задержание провели по уголовному делу об экстремизме. По месту жительства фигуранта прошел обыск, в ходе которого изъяли оружие и патроны.

В операции принимали участие сотрудники регионального УМВД, УФСБ и СК России. Отмечается, что «Филатовские» — одна из самых влиятельных организованных преступных группировок Ульяновска, возникшая в 1990-х годах.

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Никита Кротов

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