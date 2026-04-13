Бобер упал в бетонную яму в российском регионе
Волонтеры спасли бобра, провалившегося в трехметровую бетонную яму в заброшенном водозаборном резервуаре под Саратовом. Об этом сообщил Telegram-канал «Волонтер — дикая природа».
Инцидент произошел в нежилом селе Топовка, где случайный прохожий обнаружил попавшего в каменную ловушку грызуна. На вызов оперативно отреагировали сотрудники проекта Александр и Екатерина, которые прибыли на место с необходимым снаряжением.
Выяснилось, что глубина резервуара составляет не менее трех метров — без лестницы выбраться оттуда невозможно ни человеку, ни животному. Местные жители из соседнего села пришли на помощь. Они предоставили инвентарь и сами вызвались участвовать в операции.
После извлечения зверя специалисты осмотрели его — оказалось, что бобр не пострадал от падения и не успел обезводиться. Спасатели поместили его в специальную клетку и выпустили на волю у реки, неподалеку от бобриных хаток.
Волонтеры напоминают: бобры — крупные грызуны с четырехсантиметровыми резцами. В стрессовой ситуации они агрессивные и опасные. Специалисты категорически не рекомендуют пытаться вытаскивать их самостоятельно без опыта и специального снаряжения.
