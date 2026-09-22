Пьяный мужчина с ножом угрожал прохожим в Москве
В Щербинке (Москва) мужчина с ножом угрожал людям на улице Южный квартал. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.
По данным издания, местный житель по имени Артём, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя агрессивно. Мужчина громко кричал, разгуливал по району с ножом и запугивал прохожих. Очевидцы рассказали, что агрессор выкрикивал угрозы — в частности, в адрес одной из женщин. Попытки девушки успокоить дебошира не дали результата: он продолжал бурно реагировать.
Жители района вызвали на место сотрудников МВД. Другие подробности случившегося не приводятся.
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