Двое рабочих погибли в коллекторе в Нижегородской области
В городе Бор Нижегородской области погибли двое рабочих ООО «Вода Нижнего Новгорода». Трагедия произошла 21 сентября в 17:00 мск в микрорайоне Боталово‑4 на улице Металлургов.
Во время ЧП мужчины находились в канализационном коллекторе и проводили работы. Об инциденте сообщила трудовая инспекция Нижегородской области. В настоящее время ведомство проводит проверку и выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.
Ранее в пригороде Махачкалы зафиксировали взрыв газовоздушной смеси. Инцидент случился в частном жилом доме, а на место происшествия оперативно прибыли расчёты спасателей. Позже выяснилось, что одного из пострадавших доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы.
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