Ребёнок погиб в Екатеринбурге из-за отравления газом
В одном из жилых домов Екатеринбурга из-за отравления газом погибла 13-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Инцидент произошёл дома у подростка. Девочка вдыхала пары газа, после чего потеряла сознание и у неё начались судороги. Прибывшие медики констатировали смерть ребёнка.
Известно, что школьница росла в неполной семье и не состояла на учёте в органах профилактики правонарушений несовершеннолетних. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее в пригороде Махачкалы произошёл взрыв газа в жилом доме на улице Кирова. В результате инцидента минимум одному пострадавшему понадобилась медицинская помощь.
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