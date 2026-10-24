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Бобровая мафия захватила Новосибирскую область

Жители Новосибирской области столкнулись с нашествием бобров
Фото: Istock/Jillian Cooper

Жители Новосибирской области страдают от разросшейся популяции бобров. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



За последние десять лет популяция европейских бобров в регионе выросла на несколько тысяч особей. Грызуны расселились почти по всей области, включая южный Карасукский район, и создают проблемы для местных жителей.

Из-за строительства их плотин окрестности заболачиваются, деревья гибнут, а в небольших реках нарушается водный режим. Ситуация затронула и жителей Новосибирска. В микрорайоне Шлюз бобры построили плотину и затопили огороды.

Местные жители попытались снести сооружение, однако зоозащитники выступили против. Похожая ситуация сложилась на улице Балтийской, где из-за плотины разрушается дорожное покрытие. В итоге власти разрешили отстрелить 20 особей, чтобы улучшить обстановку в регионе.

Ольга Щелокова

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