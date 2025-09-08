Бодибилдер-чемпион погиб в кровавой схватке со своей девушкой

08 сентября 2025, 18:29

В Бразилии чемпиона по бодибилдингу зарезала собственная девушка во время ссоры

Фото: Istock/ipopba

В Бразилии 41-летний чемпион по бодибилдингу Вальтер де Варгас Айта погиб от ножевых ранений во время конфликта со своей девушкой. Инцидент произошёл в их квартире в городе Чапеко на юге страны рано утром 7 сентября.