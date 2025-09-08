Бодибилдер-чемпион погиб в кровавой схватке со своей девушкой
В Бразилии 41-летний чемпион по бодибилдингу Вальтер де Варгас Айта погиб от ножевых ранений во время конфликта со своей девушкой. Инцидент произошёл в их квартире в городе Чапеко на юге страны рано утром 7 сентября.
Соседи вызвали полицию, услышав шум ссоры. Прибывшие офицеры обнаружили тело Айты на лестнице. Следы крови в коридоре и на ступенях указывают на то, что он пытался бежать. Нападавшая нанесла ему множественные ранения в шею, лицо, живот и спину.
Девушку спортсмена также госпитализировали с ножевыми ранениями в тяжелом состоянии. Полиция выяснила, что на неё уже действовал ордер на арест по обвинению в вооружённом ограблении и убийстве. За эти преступления ей грозило до 15 лет лишения свободы.
Известный бодибилдер и тренер Вальтер Айта был вице-чемпионом мира (WFF) и пятикратным чемпионом штата.
Читайте также: