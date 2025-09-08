«Бельё сушат»: В Курске просят разобраться с необычными жителями кладбища
В Курске на Никитском кладбище в Центральном округе поселились неизвестные люди. Подробности сообщает издание «Секунда».
По словам местных жителей, чужаки достаточно плотно обосновались на месте вечного упокоения.
«На Никитском кладбище кто-то живёт, обогреваются костром, сушат бельё, по центральной аллее до памятника Семёнову, оттуда уже их слышно», — рассказал один из горожан.По информации жителей, месяц назад такой ситуации на кладбище не было. Они призвали разобраться с проблемой до наступления холодов. Комитет городского хозяйства на обращение людей сообщил, что подрядная организация уже получила задание провести уборку на кладбище.
