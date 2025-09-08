«Не увидел сигнал»: Появилось видео наезда трамвая на самокатчика в Петербурге
Момент наезда трамвая на электросамокатчика в Санкт-Петербурге попал на видео. Соответствующую запись опубликовал Telegram-канал Baza.
Видеоматериалы детально показывают развитие трагедии. Водитель электросамоката совершил выезд на трамвайные пути прямо перед движущимся вагоном. Трамвай не успел затормозить, совершил наезд, а затем переехал молодого человека.
В результате инцидента 19-летний парень получил тяжелейшие травмы, которые медики констатировали как несовместимые с жизнью. Скорая помощь не смогла его спасти. По предварительным данным, которые озвучили очевидцы, на пешеходном переходе в месте аварии установлен малозаметный светофор.
Предполагается, что водитель электросамоката мог не увидеть запрещающий сигнал и начал движение, что и привело к роковому столкновению с общественным транспортом.
