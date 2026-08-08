Boeing выкатился за пределы ВПП в сибирском городе
В Норильске грузовой Boeing 737, выполнявший рейс из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки. Об этом стало известно 8 августа.
Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале, в результате инцидента никто не пострадал. Ведомство уже начало проверку для установления всех обстоятельств случившегося.
Отметим, что это не первый подобный случай в регионе за последнее время. В феврале прошлого года в аэропорту Диксона, расположенном на одноименном острове в Карском море за Полярным кругом, аналогичное происшествие произошло с самолетом Ан-72.
Тогда воздушное судно, на борту которого находились 52 пассажира и члены экипажа, также выкатилось за пределы ВПП. Тот борт выполнял нерегулярный чартерный рейс из Игарки.
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