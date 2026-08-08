Boeing выкатился за пределы ВПП в сибирском городе

08 августа 2026, 16:24

В Норильске самолет Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Фото: istockphoto/rebius

В Норильске грузовой Boeing 737, выполнявший рейс из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки. Об этом стало известно 8 августа.