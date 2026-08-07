Россиянин с ребенком устроил дебош в самолете и поплатился
Пассажир рейса из Санкт-Петербурга в Новокузнецк устроил дебош на борту и попал на видео при задержании. Об этом сообщает портал City-n.
По его данным, 35-летний мужчина был вместе с ребенком. Во время полета он оскорблял попутчиков, нецензурно выражался, игнорировал просьбы успокоиться от членов экипажа, проявлял агрессию и употреблял алкоголь.
После посадки борт встретила полиция, которая доставила дебошира в местный отдел. Там на него составили протокол по статье о мелком хулиганстве.
Ранее сообщалось, что иностранцы устроили дебош на борту самолета, следовавшего по маршруту Екатеринбург — Стамбул, и обокрали пассажиров.
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