Россиянам отказали в посадке на самолет
Авиакомпания FlyOne отказала россиянам в посадке на рейс в Черногории
Авиакомпания FlyOne отказала гражданам России в посадке на самолет в Черногории. Об этом сообщил один из пострадавших в социальных сетях, пишет Lenta.ru.
Мужчина рассказал, что он с остальными пассажирами прошел регистрацию заранее, но два часа простоял в очереди. По его словам, после этого сотрудники авиакомпании объявили, что мест для них нет.
«Нам сказали: «Ваших мест нет, самолет меньше на 40 человек прислали», — пожаловался соотечественник, отметив, что точное время вылета россиянам не назвали.Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Кемерово, во время разбега на взлетно-посадочной полосе Домодедово сбил лису.