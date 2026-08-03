Россиянам отказали в посадке на самолет

03 августа 2026, 19:14

Авиакомпания FlyOne отказала россиянам в посадке на рейс в Черногории

Фото: iStock/OceanFishing

Авиакомпания FlyOne отказала гражданам России в посадке на самолет в Черногории. Об этом сообщил один из пострадавших в социальных сетях, пишет Lenta.ru.





Мужчина рассказал, что он с остальными пассажирами прошел регистрацию заранее, но два часа простоял в очереди. По его словам, после этого сотрудники авиакомпании объявили, что мест для них нет.

«Нам сказали: «Ваших мест нет, самолет меньше на 40 человек прислали», — пожаловался соотечественник, отметив, что точное время вылета россиянам не назвали.