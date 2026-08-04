Свыше 100 туристов не смогли вылететь из Москвы в Турцию из-за поломки самолёта
Более сотни туристов столкнулись с длительной задержкой вылета из Москвы в Турцию. Причиной стала неисправность самолёта.
Речь идёт о рейсе ТК3155 авиакомпании Turkish Airlines. Как сообщили пассажиры изданию «Осторожно, новости», вылет из аэропорта Внуково в Бодрум был запланирован на 2:55 ночи 3 августа. Туристы провели в салоне самолёта до 4 утра, после чего их вернули в здание аэропорта и разместили в отеле.
Изначально рейс перенесли на 18:00, затем — на 22:00. В конечном счёте новое время вылета назначили на 2:55 ночи 4 августа.
По словам пассажиров, авиакомпания лишь сдвигает время отправления, но не даёт развёрнутых разъяснений. Представители перевозчика сообщили, что устранить неисправность самолёта пока не удаётся. Кроме того, из‑за задержки у всех туристов аннулировалась бронь на туры. Люди также столкнулись с проблемой при попытке приобрести билеты на другие рейсы.
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