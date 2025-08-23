Боец Иван Емельяненко попросил освободить его по УДО
Боец Иван Емельяненко попросил освободить его по УДО. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
В Алексеевский районный суд Белгородской области поступило ходатайство об условно-досрочном освобождении бойца ММА Ивана Емельяненко. Слушание по делу назначено на 10 сентября этого года.
Иван Емельяненко, младший брат известного спортсмена Федора Емельяненко, был приговорен к 1,5 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей за участие в драке с жителем Старого Оскола. Конфликт произошел после того, как потерпевший оскорбил Емельяненко. В результате инцидента у потерпевшего были диагностированы переломы носа и челюсти. На данный момент Иван Емельяненко отбыл половину своего срока в колонии.
Читайте также: