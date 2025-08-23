23 августа 2025, 07:55

«Ъ»: осужденный за драку белгородский боец Иван Емельяненко хочет выйти досрочно

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

Боец Иван Емельяненко попросил освободить его по УДО. Об этом сообщает газета «Коммерсант».