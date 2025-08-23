Следствие допросит новых владельцев имущества Митрошиной
Следствие допросит людей, купивших имущество у блогера Александры Митрошиной, в рамках ее уголовного дела об отмывании денег. Об этом говорится в официальных судебных документах, передает РИА Новости.
Ранее адвокаты Митрошиной заявляли, что она продала все свое имущество для погашения налоговой задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС), которая, по словам защитников, превышала 200 миллионов рублей.
В отношении блогера возбуждено дело по обвинению в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Согласно данным следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшиеся после неуплаты налогов, приобретя недвижимость в Москве. По информации Следственного комитета РФ, Митрошина полностью признала свою вину.
10 марта этого года Чертановский суд Москвы отправил Александру Митрошину под домашний арест.
