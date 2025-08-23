Следствие допросит новых владельцев имущества Митрошиной

23 августа 2025, 07:09

Следствие допросит людей, купивших имущество у блогера Митрошиной

Александра Митрошина (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Следствие допросит людей, купивших имущество у блогера Александры Митрошиной, в рамках ее уголовного дела об отмывании денег. Об этом говорится в официальных судебных документах, передает РИА Новости.