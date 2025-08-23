Мужчина в Петропавловске-Камчатском исполосовал ножом машину бывшей жены

23 августа 2025, 06:50

В Петропавловске-Камчатском мужчина нанес более 20 ножевых ударов по машине бывшей жены

Фото: iStock/BrianAJackson

В Петропавловске-Камчатском мужчина нанес более 20 ударов ножом по автомобилю своей бывшей супруги. Кадры агрессивного поведения опубликовали в Telegram-канале Amur Mash со ссылкой на прокуратуру Камчатского края.