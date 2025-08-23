Мужчина в Петропавловске-Камчатском исполосовал ножом машину бывшей жены
В Петропавловске-Камчатском мужчина нанес более 20 ударов ножом по автомобилю своей бывшей супруги. Кадры агрессивного поведения опубликовали в Telegram-канале Amur Mash со ссылкой на прокуратуру Камчатского края.
Мужчина повредил двери, капот и крылья припаркованной во дворе Toyota Passo. По требованию городской прокуратуры в отношении 44-летнего жителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Проверка установила, что злоумышленник действовал с явным неуважением к обществу, пренебрегая интересами других граждан.
Результаты расследования будут находиться под контролем надзорного ведомства. Мотивы для совершения преступления пока не сообщаются.
