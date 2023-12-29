Боец ММА Абдурапов арестован за нападение на семью с младенцем в Ленобласти

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Боец ММА Рустам Абдурапов заключен под стражу предварительно до 26 января. Такая мера пресечения избрана 35-летнему спортсмену за то, что на парковке в посёлке Бугры Ленинградской области он после сделанного замечания напал на мужчину и женщину с грудным младенцем на руках.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил региональному управлению ведомства возбудить уголовное дело по факту нападения и причинения материального ущерба. Абдурапов ранее уже попадал в поле зрения полицейских после эпизода с перестрелкой на Думской улице в Санкт-Петербурге, куда он приехал на разборки, после того, как его друзей не пустили в бар. Новый год боец из Дагестана встретит в СИЗО.
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Александр Бойцов