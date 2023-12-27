В США мужчина напал на подростков с криками о том, что желает смерти белым

Фото: istockphoto/dimid_86
В США мужчина с ножом совершил нападение на двух девочек-туристок на почве расовой ненависти.
Канал ABC 7 New York сообщает, что две сестры 14 и 16 лет приехали с семьей из Южной Америки отпраздновать Рождество в Нью-Йорке.
Утром 25 декабря туристы отдыхали в кафе на Центральном вокзале города. Там на них напал разъяренный мужчина.
Известно, что сначала он разозлился на персонал заведения. Якобы ему не разрешили сесть рядом с туристками. Затем достал нож и нанёс несколько ударов девочкам. Он кричал: «Я хочу, чтоб все белые люди были мертвы».
У одной из пострадавших ранение бедра, у второй коллапс легкого после удара ножом в спину. Девочек госпитализировали. В данный момент их жизни ничто не угрожает.
Полиция задержала нападавшего. Задержанным оказался 36-летний Стивен Хатчерсон. Его 17 раз арестовывали. На этот раз мужчине предъявлено обвинение в нападении и покушении на жизнь человека на почве расовой ненависти.
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Утром 25 декабря туристы отдыхали в кафе на Центральном вокзале города. Там на них напал разъяренный мужчина.
У одной из пострадавших ранение бедра, у второй коллапс легкого после удара ножом в спину. Девочек госпитализировали. В данный момент их жизни ничто не угрожает.
Полиция задержала нападавшего. Задержанным оказался 36-летний Стивен Хатчерсон. Его 17 раз арестовывали. На этот раз мужчине предъявлено обвинение в нападении и покушении на жизнь человека на почве расовой ненависти.
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Мария Фирсова