Боец ММА Ахъядов, обвиняемый в теракте в парке «Зарядье», не признал вину

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Боец смешанных единоборств (ММА) Ламберд Ахъядов, арестованный за убийство сотрудника Московской административной дорожной инспекции в центре Москвы, не признал вину. Об этом пишет РИА Новости.
«Вину не признаю», — заявил Ахъядов на суде.
Фигуранту вменяют обвинения в теракте, участии в деятельности террористической организации, посягательстве на жизнь сотрудника полиции и применении насилия к полицейскому.
18 декабря стало известно, что следователи завершили расследование убийства инспектора МАДИ, произошедшего в парке Зарядье 31 декабря 2022 года, и решили квалифицировать его как теракт. Обвинение предъявлено Ламберду Ахьядову*, бойцу смешанных единоборств (ММА). Ему грозит пожизненное лишение свободы.
По данным следствия, обвиняемый хотел завладеть табельным оружием сотрудника полиции, чтобы начать стрелять из него в Зарядье, где в преддверии Нового года было много людей. Однако в темноте он перепутал инспектора МАДИ с полицейским, у которого оружия не было. Тогда он нанес ему 16 ударов ножом. Мужчина погиб на месте.
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Элина Позднякова