Убийство инспектора МАДИ в парке ​Зарядье бойцом ММА квалифицировали как теракт

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Следователи завершили расследование убийства инспектора МАДИ, произошедшего в парке Зарядье 31 декабря 2022 года, и решили квалифицировать его как теракт. Обвинение предъявлено Ламберду Ахьядову*, бойцу смешанных единоборств (ММА). Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, следствие установило, что Ахьядов* присягнул на верность организации «Исламское государство»**. Фигурант был завербован в Турции.
В материалах дела сообщается, что Ахьядов* имел среднее образование и был женат, но у него не было постоянного места жительства. За свою карьеру бойца на ринге ММА мужчина выиграл 9 из 14 поединков.
Правоохранительные органы уточнили, что в день преступления обвиняемый намеревался завладеть табельным оружием сотрудника полиции с целью открыть огонь в Зарядье, где в преддверии Нового года находилось много людей. В темноте он перепутал инспектора МАДИ с полицейским.
Благодаря ошибке террорист не смог завершить свой преступный план, однако все еще совершил убийство — он нанес инспектору МАДИ 16 ударов ножом. Тот скончался на месте.
Ахьядова* задержали на следующий день, 1 января, несмотря на активное сопротивление.
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*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
**«Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — группировка признана террористической и запрещена в России
В материалах дела сообщается, что Ахьядов* имел среднее образование и был женат, но у него не было постоянного места жительства. За свою карьеру бойца на ринге ММА мужчина выиграл 9 из 14 поединков.
Правоохранительные органы уточнили, что в день преступления обвиняемый намеревался завладеть табельным оружием сотрудника полиции с целью открыть огонь в Зарядье, где в преддверии Нового года находилось много людей. В темноте он перепутал инспектора МАДИ с полицейским.
Благодаря ошибке террорист не смог завершить свой преступный план, однако все еще совершил убийство — он нанес инспектору МАДИ 16 ударов ножом. Тот скончался на месте.
Ахьядова* задержали на следующий день, 1 января, несмотря на активное сопротивление.
Читайте также:
Мать-убийца из Алексина задушила младенца и зарыла его труп на окраине города
В Алтайском крае загорелась конюшня с животными внутри
Учительница переспала с учеником и откупилась от полиции
*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
**«Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — группировка признана террористической и запрещена в России
Мария Моисеева