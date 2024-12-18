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Убийство инспектора МАДИ в парке ​Зарядье бойцом ММА квалифицировали как теракт

ТАСС: убийство инспектора МАДИ в парке «Зарядье» переквалифицировали в теракт
Фото: iStock/simpson33

Фото: iStock/simpson33

Следователи завершили расследование убийства инспектора МАДИ, произошедшего в парке Зарядье 31 декабря 2022 года, и решили квалифицировать его как теракт. Обвинение предъявлено Ламберду Ахьядову*, бойцу смешанных единоборств (ММА). Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, следствие установило, что Ахьядов* присягнул на верность организации «Исламское государство»**. Фигурант был завербован в Турции.

В материалах дела сообщается, что Ахьядов* имел среднее образование и был женат, но у него не было постоянного места жительства. За свою карьеру бойца на ринге ММА мужчина выиграл 9 из 14 поединков.



Правоохранительные органы уточнили, что в день преступления обвиняемый намеревался завладеть табельным оружием сотрудника полиции с целью открыть огонь в Зарядье, где в преддверии Нового года находилось много людей. В темноте он перепутал инспектора МАДИ с полицейским.

Благодаря ошибке террорист не смог завершить свой преступный план, однако все еще совершил убийство — он нанес инспектору МАДИ 16 ударов ножом. Тот скончался на месте.

Ахьядова* задержали на следующий день, 1 января, несмотря на активное сопротивление.

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*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
**«Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — группировка признана террористической и запрещена в России
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#теракт
#следствие
#расследование
#рф
В Алтайском крае загорелась конюшня с животными внутри
МЧС: в Алтайском крае из горящей конюшни спасли 23 животных, 4 лошади сгорели
18 декабря 2024, 05:09

Фото: telegram-канал МЧС России

В Алтайском крае в селе Глушинка произошел пожар, в результате которого едва не погибли все домашние животные. До приезда спасателей МЧС России из горящей конюшни успели вывести 6 лошадей и 17 коров, но 4 лошади погибли.
Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. К счастью, пожар оперативно потушили и он не успел распространиться. Тушением занимались 9 специалистов, было задействовано 5 единиц техники.

Фото: telegram-канал МЧС России

Ранее «Радио 1» передавало, что в Тульской области, город Алексин, женщина убила своего новорождённого младенца и захоронила тело на окраине населённого пункта. Суд назначил ей два года исправительных работ.

Также накануне в Санкт-Петербурге молодого человека задержали за попытку поджога военкомата.

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#лошади
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Учительница переспала с учеником и откупилась от полиции
CBS News: в США учительница совратила школьника и ушла от ответственности
18 декабря 2024, 04:36

Фото: iStock/S_Chum

В пятницу, 13 декабря, полицейские города Грейпвайн в США, штате Техас, задержали учительницу Алейну Симонсон. Она подозревается в сексуальных отношениях с учеником.
CBS News передает слова следствия: с августа 2022 года по февраль 2023 года женщина вела неподобающие отношения с несовершеннолетним. Утверждается, что учительница несколько раз занялась с подростком полноценным сексом.

Сообщается, что ранее в школьном округе уже проводили расследование по поводу «вызывающего беспокойство» поведения Симонсон в отношении другого школьника. Однако тогда доказательства о совращении не были найдены.

Изначально Симонсон уволилась из школы в феврале 2023 года, чтобы скрыться от ответственности и обвинений. Но теперь дело расследует полиция округа.

После ареста аморальная учительница смогла внести за себя залог в размере 25 000 долларов и оказалась на свободе.

На данный момент полиция рассматривает лишь одного пострадавшего ученика в деле Симонсон, но рассматривает вероятность сокрытия женщиной других преступлений. Ведется активное расследование и опрос окружения.

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#полиция
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#отношения
#расследование
#секс
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Мать-убийца из Алексина задушила младенца и зарыла его труп на окраине города
Baza: Мать из Тульской области ждет 2 года исправительных работ за убийство младенца
18 декабря 2024, 02:33

Фото: iStock/feri ferdinan

В Тульской области, город Алексин, женщина убила своего новорождённого младенца и захоронила тело на окраине населённого пункта. Суд назначил ей два года исправительных работ.
Гражданка скрывала свою беременность и родила в феврале 2023 года втайне от окружающих, передает Telegram-канал Baza.

Согласно версии обвинения, мать решилась на убийство ребенка ещё до родов, так как не имела средств для содержания малыша. В послеродовой период, находясь в состоянии сильного эмоционального стресса, женщина задушила своего ребёнка. Затем она завернула тело в простыню и положила в коробку из-под обуви.

Спустя несколько дней мать закопала труп новорожденного на окраине города.

Действия женщины квалифицировались по статье 106 Уголовного кодекса Российской Федерации, который учитывает случаи убийства матерью своего новорождённого. Максимальное возможное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы, однако судом было вынесено решение о двух годах и десяти днях исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в пользу государства.

13 декабря «Радио 1» сообщало о другом деле, в котором девушку арестовали за то, что она выбросила своего младенца в мусорный мешок. Тело новорожденной дочки нашли старшие брат и сестра молодой матери, которые делили с ней дом.

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#мать
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Танкер «Меркурий» с 19 людьми на борту потерял ход у острова Симушир
18 декабря 2024, 01:26

Фото: iStock/Dikuch

Танкер «Меркурий», на борту которого находятся 19 членов экипажа, потерял ход в Тихом океане у острова Симушир. Несмотря на сложившуюся ситуацию, жизни членов экипажа ничего не угрожает.
По данным спасателей, инцидент произошел 17 декабря, когда главный двигатель судна остановился. Судно находилось в 50 км северо-восточнее острова Симушир.

«Вечером 17 декабря в ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области от морского спасательного подцентра города Петропавловска-Камчатского поступила информация о том, что в Тихом океане в 50 км северо-восточнее острова Симушир в результате остановки главного двигателя потерял ход танкер «Меркурий». На борту судна находятся 19 человек экипажа, угрозы жизни экипажа нет», — сообщили ТАСС в Центре управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Для оказания помощи танкеру из порта Корсакова вышло спасательное судно «Рубин», которое направляется к «Меркурию» для его буксировки в безопасное место.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Петербурге парень пытался поджечь военкомат.

Также известно, что появились новые данные о каршеринговом автомобиле, связанном с гибелью Кириллова.

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#мчс
#судно
#остановки
#инцидент
#информация
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Элитный автомобиль стоимостью более 10 миллионов рублей появился в деле Тимура Иванова
По делу экс-замминистра Иванова арестовали Rolls-Royce в 10 миллионов рублей
18 декабря 2024, 01:14

Фото: iStock/Brandon Woyshnis

В рамках расследования дела бывшего замминистра главы Минобороны РФ Тимура Иванова был арестован элитный автомобиль Rolls-Royce стоимостью свыше 10 миллионов рублей. Согласно судебным документам, в деле фигурирует автомобиль модели Ghost, выпущенный в 2013 году. Минимальная цена за такую модель — 10 миллионов рублей.
В конце апреля Иванов был отправлен в СИЗО по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев заявил РИА Новости, что следствие предполагает сумму взяток около 1 миллиарда рублей, однако Иванов не признает свою вину.

Также Басманный суд Москвы арестовал 23 автомобиля, которые принадлежали Тимуру Иванову и его родне.

По информации онлайн-сервисов проверки автомобилей «Автокод» и «Авто.ру», Rolls-Royce, который по параметрам совпадает с появившимся в деле экс-замминистра, принадлежит компании ООО «Гермес-Техно». В октябре суд наложил на машину арест с запретом на регистрационные действия.

Согласно судебным материалам, автомобили были оформлены на компанию «Гермес-Техно», учредителем которой по данным сервиса «БИР-Аналитик» мог быть Станислав Кузнецов, предположительно, водитель семьи Иванова.

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#дело
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#арест
#автомобиль
#следствие
#сизо
#суд
#минобороны
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В Петербурге парень пытался поджечь военкомат
В Санкт-Петербурге молодого человека задержали за попытку поджога военкомата
18 декабря 2024, 00:02

Фото: iStock/BrianAJackson

В Санкт-Петербурге полиция задержала 24-летнего парня. Он поджег дверь военкомата Центрального района на улице Чайковского, используя бутылку с горючей смесью. К счастью, пожар быстро потушили.
По информации правоохранительных органов, которую передает ТАСС, задержанный действовал по указаниям неких кураторов.

«В отдел полиции обратилась женщина, которая сообщила, что молодой человек кинул бутылку с горючей смесью в дверь военного комиссариата в доме 53 по улице Чайковского. Пожар потушен, прибывшие по адресу полицейские задержали и доставили в отдел жителя Сестрорецка 2000 года рождения», — передает собеседник агентства.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.

Военкомат на улице Чайковского уже подвергался атакам поджигателей. Ранее, 31 июля 2023 года, местный житель Александр Перов также поджег дверь военкомата с помощью бутылки с зажигательной смесью. После он пытался пробить ворота учреждения легковым автомобилем. Нарушителя оперативно задержали.

«Радио 1» также сообщало, что в Москве осудили мужчину, убившего пенсионера на глазах его внучек.

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#полиция
#пожар
#полицейские
#военкомат
#поджог
#инцидент
#задержание
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Матрос «Волгонефти-239» Марченко рассказал, как затонуло судно
Матрос «Волгонефти-239» Марченко: сильные волны буквально ломали судно
17 декабря 2024, 19:52

Фото: iStock/Dikuch

Матрос одного из затонувших в Керченском проливе танкеров Александр Марченко рассказал, как затонуло его судно. По словам члена экипажа «Волгонефти-239», сильные волны, начавшиеся с утра, буквально ломали судно.
«Когда я заступил на дежурство, были сильные волны. В половине девятого утра на танкере объявили тревогу. Нас буквально начало ломать. Собрался весь экипаж в рубке, надели спасательные жилеты. Спасательное судно «Меркурий» несколько раз пыталось подойти к корме, на которой находился экипаж. Но не получалось: были сильные волны. Потом прилетел вертолет, который их эвакуировал. Промокли, грязные. В целом, слава богу, живы», — поделился Марченко в беседе с «Вечерней Москвой».
Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что профильные службы на постоянной основе мониторят береговую линию на предмет возможных загрязнений, попавших в море с затонувших танкеров. Как сообщают argumenti.ru, глава общественной организации «Жизнь в твоих руках» Екатерина Горелкина посоветовала руководителю региона использовать для сбора мазута бактерии, которые его пожирают. По словам Горелкиной, такая технология имеется в Севастополе.

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#судно
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#вертолёт
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В Москве осудили мужчину, убившего пенсионера на глазах его внучек
17 декабря 2024, 19:04

Фото: iStock/gorodenkoff

В Москве суд приговорил мужчину к 8 годам за расправу над пенсионером на глазах его внучек. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Летом этого года в лесопарке «Кусково» 58-летний мужчина гулял со своими внучками. Злоумышленник начал с пенсионером конфликт, в ходе которого ударил пострадавшего ножом в грудь. После чего нападавший и его жена просто ушли в сторону выхода из парка.

Уточняется, что пострадавший получил ранения, несовместимые с жизнью. Преступника искали несколько дней, но на четвертый он сам сдался полиции. 64-летний Александр Штольц раскаялся и в суде признал вину. По его словам, ножом он якобы просто защищался от пенсионера, который сам и затеял конфликт.

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Тела Кириллова и его помощника увезли с места взрыва на Рязанском проспекте
17 декабря 2024, 18:56

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

Тела генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника были вывезены с места происшествия на Рязанском проспекте в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости.
На месте продолжают работать следователи, криминалисты и оперативные службы, которые занимаются изучением и сбором улик.

По информации Следственного комитета России, 17 декабря утром на Рязанском проспекте было активировано взрывное устройство, спрятанное в самокате, оставленном рядом с подъездом жилого дома. В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Киев в убийстве Кириллова и заявил, что украинское политическое руководство «ждет неизбежного возмездие».

Медведев заявил, что нужно уничтожить заказчиков убийства Кириллова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дело
#уголовное дело
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