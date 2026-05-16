Боец MMA из Грозного несколько раз ударил соседку и облил ее кофе

Боец MMA из Грозного Юнусов ударил соседку и облил ее кофе

Фото: istockphoto/Dzurag

В Грозном произошел инцидент с участием российского бойца ММА Джихада Юнусова. Злоумышленник напал на соседку из-за камеры наблюдения, установленной в подъезде.





Как сообщает Sports.ru, конфликт вспыхнул после того, как соседи Юнусова смонтировали камеру в общем коридоре. На видео, снятом этим же устройством, видно, как боец обливает женщину кофе, бросает в нее стаканчик, а затем наносит несколько ударов.



Спутник Юнусова пытался его удержать, но безуспешно. Спортсмен вырвался и продолжил атаку.



Джихад Юнусов — уроженец Грозного, выступает в смешанных единоборствах. Всего на его счету 27 боев — 19 побед и восемь поражений. Последний раз он выходил в октагон в августе 2024 года на турнире ACA 178, где уступил судейским решением Хафизу Сакибекову.



