В Башкирии мужчина избил женщину за замечание о курении
В Башкирии мужчина избил женщину из-за замечания. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
По данным полиции, все произошло в городе Ишимбай. Пострадавшая потребовала прекратить курить в общественном месте. Между оппонентами вспыхнул конфликт, переросший в избиение.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как женщина повышает голос на незнакомца, после чего пытается уйти. В этот момент неадекват нападает на нее: сначала бьет ногой, а затем продолжает наносить удары, постепенно отдаляясь от подъезда.
Также есть запись, предположительно, предшествовавшая нападению. На ней девушка, стоявшая рядом с участниками конфликта, кричит и просит мать спуститься, так как ее якобы домогались.
В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП (побои).
