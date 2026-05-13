Пьяный внук до смерти избил свою бабушку в Якутии
Прокуратура Нюрбинского района направила в суд уголовное дело по обвинению мужчины в совершении особо тяжкого преступления с летальным исходом. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
По данным следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес своей бабушке не менее 22 ударов руками и ногами по различным частям тела. Пострадавшую госпитализировали, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
На допросе мужчина раскаялся и полностью признал вину. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Прокурор передал материалы в суд для рассмотрения по существу.
