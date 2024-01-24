В Москве мужчина ударил ножом сотрудника ППС при проверке документов

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На западе Москвы мужчина ударил ножом на сотрудника ППС, который собирался проверить его документы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, инцидент произошел в столичном районе Кунцево на улице Бобруйской. Сотрудник хотел проверить документы у мужчины, однако тот нанес удар ножом в ногу полицейского. Пострадавшего увезли в больницу. Нападавший скрылся с места преступления. В настоящее время ведутся его поиски.
Накануне сообщалось, что В Лобне мужчина зарезал знакомого и поджёг его квартиру, чтобы скрыть улики. Благодаря совместной работе полицейских Лобни и Подольска, подозреваемого удалось задержать.
Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина без определённого места жительства. Задержанный рассказал, что был в гостях у знакомого. Между ними возник конфликт, и тогда он несколько раз ударил хозяина квартиры ножом. Потом, чтобы скрыть следы преступления, он поджёг матрас, а оттуда огонь распространился по всей квартире.
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Накануне сообщалось, что В Лобне мужчина зарезал знакомого и поджёг его квартиру, чтобы скрыть улики. Благодаря совместной работе полицейских Лобни и Подольска, подозреваемого удалось задержать.
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Элина Позднякова