Боец СВО, его мать и бабушка погибли при взрыве в Черкесске

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Участник СВО оказался одной из жертв взрыва в Черкесске. Об этом пишет Telegram-канал «Инфо24 | Новости».
Отмечается, что местный житель Ислам полгода назад отправился в зону СВО. Во второй половине октября он приехал в Карачаево-Черкесию, чтобы проведать родственников. Но утром 31 октября в их пятиэтажке прогремел взрыв. Помимо бойца погибли его мать и бабушка.
Выжить после произошедшего удалось отцу военного, который жил отдельно, и брату бойца, который рано утром ушёл на работу.
Напомним, что 31 октября произошёл взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Черкесске. В результате этого произошло обрушение четвёртого и пятого этажа здания. Погибли пять человек, ещё девять пострадали. Возбуждено дело, проводится расследование.
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Выжить после произошедшего удалось отцу военного, который жил отдельно, и брату бойца, который рано утром ушёл на работу.
Напомним, что 31 октября произошёл взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Черкесске. В результате этого произошло обрушение четвёртого и пятого этажа здания. Погибли пять человек, ещё девять пострадали. Возбуждено дело, проводится расследование.
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Анастасия Чинкова