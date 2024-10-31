МЧС: имеется угроза частичного обрушения дома в Черкесске, где взорвался газ

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Присутствует угроза частичного обрушения дома в Черкесске, где взорвался газ, проинформировал телеканал «Россия 24», ссылаясь на замначальника ГУМЧС РФ по региону Антона Шахбазяна.
«Имеется угроза частичного обрушения, так как плиты нависают. Что касаемо всего дома, то есть именно двух подъездов, которые пострадали, здесь можно будет сказать только после проведения экспертизы, которая уже назначена. И она будет непосредственно проведена после проведения разбора завалов», — прокомментировал представитель ведомства.По последней информации регионального ГУМЧС, взрыв газа унес жизни пяти человек.
Инцидент произошел 31 октября, предположительно, был хлопок бытового газа. Начато расследование.
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